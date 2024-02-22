В ГИМ открылась выставка "Сокровища полковых музеев"

В частности, на ней будут представлены предметы ювелирного искусства, живопись и графика, оружие, нумизматика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект "Сокровища полковых музеев" открылся в четверг для посетителей Государственного исторического музея (ГИМ).

"Здесь очень сложно выделить что-то. Здесь потрясающая живопись. Она уникальна, потому что она посвящена событиям, о которых мало кто знает. Например, в разделе, который посвящен полковому музею Преображенского полка, очень много живых портретов офицеров, командиров полков", - рассказал ТАСС директор музея Алексей Левыкин.

Среди уникальных экспонатов, которые представлены на выставке впервые, боевой комплект шефа гвардейского стрелкового полка, принадлежавший последнему цесаревичу Алексею Николаевичу, поделился Левыкин.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Исторического музея, в экспозиции также представлена плита к юбилею лейб-гвардии Московского полка (1911 год). В ходе реставрации к выставке специалистам удалось установить подлинное авторство работы.

"Композиция хранилась в фонде изобразительных материалов ГИМ и из-за своего большого веса не привлекала внимания при подготовке выставок. Лак, которым были покрыты барельефы, пожелтел, и композиция выглядела бронзовой или латунной. Только во время реставрационных мероприятий, когда лак был смыт, был установлен материал и открыты клейма, пробирные и московских мастерских фирмы Фаберже", - добавили в пресс-службе.

Всего в экспозиции представлено около 400 предметов декоративно-прикладного, ювелирного искусства, живопись и графика, униформа, оружие, нумизматика, архивные документы из полковых музеев русской императорской армии.