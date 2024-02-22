На Чукотке пройдет фестиваль родных языков

Главной темой события станет сохранение эскимосского языка

ТАСС, 22 февраля. Более 20 мероприятий пройдут на Чукотке в рамках окружного фестиваля родных языков, часть из них будет посвящена сохранению эскимосского языка. Об этом сообщили ТАСС в департаменте культуры, спорта и туризма региона.

"Фестиваль будет работать до сентября, главной темой культурного события станет сохранение эскимосского языка. Мероприятия фестиваля пройдут в разных районах Чукотки, в том числе и в удаленных селах", - сообщили в департаменте.

Носители эскимосского языка на Чукотке живут, в частности, в Анадыре и в населенных пунктах Новое Чаплино, Сиреники, Провидения. Мероприятия окружного фестиваля предполагают образовательную, спортивную, культурную и развлекательную программы.