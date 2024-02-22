На Rutube выйдет фильм "СВОими глазами" о взгляде россиян на события в зоне СВО

Премьера картины состоится 24 февраля в Москве на международном фестивале "RT.Док: Время героев"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Документальный фильм "СВОими глазами", который рассказывает о взгляде россиян на события в зоне проведения специальной военной операции, выйдет на Rutube 24 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-Медиа".

Фильм снимали резиденты и руководители региональных студий продюсерского центра "Инсайт Люди", который входит в "Газпром-Медиа". "Эксклюзивная премьера состоится 24 февраля в Москве на международном фестивале "RT.Док: Время героев". В этот же день картина станет доступна всем на платформе Rutube", - рассказали в холдинге.

"СВОими глазами" - это проект, который рассказывает об обычных людях, чья жизнь изменилась в ходе событий на Украине. Авторы проложили маршрут от Макеевки до Орла, чтобы услышать истории людей, которые живут в разной удаленности от линии соприкосновения. Особенность проекта - отсутствие авторских комментариев.

"Мы постарались выстроить максимально доверительные отношения с участниками проекта. Каждый из них - настоящий герой своей истории, и мы благодарны им за смелость и открытость", - подчеркнула линейный продюсер проекта "СВОими глазами", руководитель студии "Инсайт Люди" в Старом Осколе Алена Стратулат.

"Инсайт Люди" - блогерское агентство и продюсерский центр полного цикла. С ноября 2023 года входит в холдинг "Газпром-Медиа".

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет 23-25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.