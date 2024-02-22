В Москве оборот учреждений культуры вырос почти на 22% за год

В 2023 году почти четверть годового оборота, около 18 млрд рублей, пришлась на январь и декабрь

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оборот учреждений культуры Москвы в 2023 году вырос почти на 22% по сравнению с показателями за 2022 год и достиг 75,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и других развлекательных площадок столицы в 2023 году достиг 75,7 млрд рублей, увеличившись почти на 22%. <…> Практически на все услуги в сфере культуры наблюдался повышенный спрос, который привел к росту выручки. Почти четверть годового оборота, около 18 млрд рублей, пришлась на январь и декабрь - периоды традиционно высокой посещаемости культурных учреждений в предновогодние дни и зимние каникулы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рекордный ежемесячный прирост также был зафиксирован в январе - на 41% к тому же месяцу 2022 года. На Москву приходится более 30% совокупного российского объема услуг в сфере культуры. В прошлом году рост оборота учреждений культуры в столице был выше среднероссийского показателя на 6,3 п.п., добавил заместитель мэра.

По оценкам департамента экономической политики и развития города, в 2023 году увеличилась посещаемость культурных учреждений. В частности, в театрах побывало более чем на треть больше зрителей, чем годом ранее. Посещаемость кинотеатров выросла почти на четверть, а наиболее успешным для кинопрокатчиков стал январь 2023 года. Парки культуры и отдыха также пользовались популярностью у москвичей и гостей столицы, особенно в летний период. Их посетили на 12% гостей больше, чем в 2022 году.