В Перми на Дягилевском фестивале в 2024 году представят три оперные премьеры

Фестиваль пройдет с 20 по 29 июня

ПЕРМЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Три оперные премьеры будут представлены на Дягилевском фестивале, который пройдет в Перми с 20 по 29 июня, сообщает пресс-служба фестиваля.

"В этом году фестиваль <...> представит три оперные премьеры. Впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion, признанная музыкальной критикой одним из стилеобразующих сочинений XXI века. <…> "Цикл Стравинского", открытый в прошлом году "Персефоной", продолжит постановка оперы "Похождения повесы". <…> Новая режиссерская версия "Волшебной флейты" Моцарта станет еще одним музыкальным событием фестиваля", - говорится в сообщении.

По словам организаторов Дягилевского фестиваля, опера Паскаля Дюсапена Passion будет представлена в интерпретации музыкального руководителя постановки Теодора Курентзиса, режиссера Анны Гусевой, а также оркестра и хора musicAeterna. Свое видение оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы" покажет художественный руководитель новосибирского театра "Красный факел", режиссер Андрей Прикотенко и дирижер Федор Леднев. А новую версию оперы Моцарта "Волшебная флейта" создадут дирижер Евгений Воробьев, музыканты musicAeterna и режиссер Нина Воробьева.

В 2024 году Дягилевский фестиваль откроется в Перми 20 июня и продлится по 29 июня. Фестиваль проходит в столице Прикамья с 2003 года и является одним из крупнейших музыкальных форумов в России. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева и именно здесь находится единственный в мире Дом-музей импресарио. Сейчас художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.