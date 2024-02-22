Гергиев считает интересным дать возможность Большому и Мариинке выступать вместе

Глава Государственного академического Большого театра и Мариинского театра сообщил, что коллективы выступят на родине Николая Римского-Корсакова в Тихвине

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Государственного академического Большого театра и Мариинского театра Валерий Гергиев считает интересным дать возможность труппам двух главных театров России выступить вместе. Его слова приводит пресс-служба Большого театра в распространенном сообщении.

"Подобное трудно было представить еще недавно. Но сейчас я отвечаю за оба коллектива, и мне кажется интересным дать возможность как музыкантам, так и артистам хора, и солистам оперной труппы, а со временем - и балетным труппам двух главных театров России выступать вместе, - сказал он, комментируя обменные гастроли Большого и Мариинского театров, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в конце февраля. - Возможность для этого есть".

По словам Гергиева, коллективы театров также выступят на родине Николая Римского-Корсакова в Тихвине: выступления пройдут в рамках фестиваля, посвященного 180-летию великого композитора.

Кроме того, дирижер напомнил о планах гастролей в Смоленске. "Наконец, в начале июня довольно значительное и крупное музыкальное празднество - это чествование Михаила Ивановича Глинки, отца русской музыки. Мы сделаем все возможное, чтобы возможности театра в Смоленске позволили нам выступить с двумя великими операми Глинки", - заверил Гергиев.

В рамках обменных гастролей на Исторической сцене Большого 23-25 февраля выступит оперная труппа Мариинского театра. Большой театр даст представления в Мариинском 27-29 февраля.