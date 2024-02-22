"Арзамас-форум" о развитии искусства пройдет в Арзамасе и Нижнем Новгороде

Его проведут 27-29 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Научно-практический "Арзамас-форум" на тему "Искусство русской провинции. Вторая половина XVIII - начало XIX века" пройдет с 27 по 29 февраля в Арзамасе и Нижнем Новгороде. На проведение форума его создателей вдохновило издание Государственным институтом искусствознания специального тома "Истории русского искусства" в 22 томах, сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский.

"Источник вдохновения в данном случае - это титанический труд, который ведет Государственный институт искусствознания", - сказал Заславский. Он отметил, что в 2022 году вышел 13-й том "Истории русского искусства", который представляет из себя две книги.

Ректор отметил, что в XVIII веке произошло несколько важных для российской культуры событий. "Когда мы говорим сегодня о русском мире, который нас объединяет, о русских идеях, которые сегодня нас снова консолидируют, то мы неминуемо - если мы являемся учеными - должны оглянуться и вернуться к середине XVIII века, когда появляется в 1756 году указ Елизаветы Петровны о русском театре, когда рождается чуть раньше русская балетная школа, когда рождается русская музыка, традиция русского изобразительного искусства", - добавил Заславский.

Форум - совместный проект ГИТИСа, ГИИ, Минкультуры Нижегородской области и Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Арсенал). Его программа включает научные чтения, открытые лекции, дискуссионные панели, круглые столы, презентации, выставки, читки драматических произведений, концерт и спектакль. В рамках форума состоится презентация 13-го тома "Истории русского искусства" и научная конференция "Искусство русской провинции. Вторая половина XVIII - начало XIX века". Ее участники обсудят период становления и первого взлета русской провинции как значимого феномена отечественной культуры во второй половине XVIII - начала XIX века.

Директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская рассказала, что специалисты, которые работали над 13-м томом, не могли представить, насколько этот материал окажется важным. "Книжка получилась про то, как вообще получился феномен русской провинции. Когда поднимаешь этот материал, действительно, появляется новая история русского искусства. Дело даже не в том, что многие вещи совершенно необычные и совершенно потрясающего качества и значения "вылезают" наверх, а смещаются какие-то ценностные акценты, появляется какое-то другое, более сложное представление о самоценности российской культуры", - сказала она.

В рамках форума запланированы читки фрагмента пьесы XVIII века "Росслав" Якова Княжнина студентами мастерской Екатерины Гранитовой-Лавровской и Тимофея Сополева. Музыкальное сопровождение обеспечат студенты и вокалисты Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Также анонсируется премьера спектакля "Похищение из сераля" В. А. Моцарта в Нижегородском государственном театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. Кроме того, пройдет выставка театральных костюмов и кукол студентов факультета сценографии ГИТИСа "Костюм эпохи романтизма. Разные страты русского общества рубежа XVIII - XIX веков".