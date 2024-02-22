Художник из Рязани написал картину, посвященную погибшему в Марьинке бойцу Рудакову

Работу планируют экспонировать в мае 2024 года

ТАСС, 22 февраля. Художник из Рязани написал картину, посвященную погибшему в Марьинке ДНР бойцу, который оставил надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск". Об этом ТАСС рассказал автор картины Андрей Миронов.

"Картина посвящена Роману Рудакову (в центре картины), который оставил надпись на стене, а также всем, кто был с ним рядом в том бою. Подвал на картине написан нарочито небесно-голубыми красками. Он стал для бойцов преддверием вечности", - сообщил Миронов.

Как уточнил художник, в планах - экспонировать картину на областной выставке Рязанского отделения Союза художников России в мае 2024 года. Также планируется передать ее на постоянную экспозицию, посвященную Рудакову, если какой-либо музей решить ее организовать.

Миронов написал еще одну картину, посвященную специальной военной операции - "И снова весна...". На картине изображена встреча двух солдат - весны 2022 года и 1945-го. Один возвращается из освобожденной Европы, другой - движется с товарищами на Запад, ему еще предстоит освободить Украину от нацизма, уточнил художник. "Мы и сейчас наблюдаем это единение, когда на "Бессмертном полку" несли портреты погибших воинов в СВО", - подытожил Миронов.

По словам автора, труд художника - социальное служение, у творцов тоже есть свой культурный фронт. "В условиях войны художник должен быть на "передовой", - отметил он.

Ранее Минобороны сообщало, что Роман Рудаков оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой. Надпись на стене дома была обнаружена российскими военнослужащими при штурме населенного пункта. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу Рудакова - "позаботиться о матери, сестре и брате".