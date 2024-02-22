В Нижегородской области на фестивале "Черноречье фест" покажут фильмы о семейных ценностях

В программу вошло восемь полнометражных кинокартин, а также шесть короткометражек

ТАСС, 22 февраля. Второй фестиваль кино "Черноречье фест" начался в Дзержинске Нижегородской области, в программу вошло восемь полнометражных кинокартин, а также шесть короткометражек, сосредоточенных на семейных ценностях. Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

"Я хочу сказать большое спасибо всем организаторам, сказать спасибо огромное нашим гостям, которые приехали к нам, которые устраивают этот праздник, дают не просто прикоснуться к миру кино, а пожить в нем, поучаствовать", - сказал Носков на церемонии открытии фестиваля, трансляция которой ведется в группе городской администрации во "ВКонтакте".

По его словам, всего в городе пройдет 40 мероприятий. "Я уверен, что на всех них будут наши дзержинцы, мы увидим с вами много интересного, и у нас будет обязательно следующий третий фестиваль", - заключил мэр.

Основной особенностью конкурсной программы второго кинофестиваля, который проходит в Год семьи, станет отдельная номинация с короткометражками для всей семьи. Это шесть кинолент, объединенные темой семейных ценностей, общей продолжительностью почти 70 минут. Свои фильмы здесь представят не только российские режиссеры, но и кинорежиссер из Латвии Эдгар Пунцилис. Здесь же в качестве режиссера дебютирует актриса Оксана Сташенко. Оценят фильмы в этой номинации сами зрители.

В формате полного метра в Центральном городском кинозале им. Извицкой будет показано восемь фильмов, снятых в 2023 году. Жюри полнометражного конкурса в этом году возглавит российский кинорежиссер, театральный режиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель Дмитрий Месхиев. Все фильмы сосредоточены вокруг человека, его взаимоотношений с другими людьми и поступков. Некоторые из режиссеров - Максим Шабалин, Алекс Некто и Павел Мирзоев - представят свои фильмы лично. Часть кинокартин зрителям и жюри представят актеры, сыгравшие в них, и продюсеры.

Символом "Черноречья фест" в этом году вновь стала Шуховская башня. В виде одной из главных достопримечательностей Дзержинска выполнена статуэтка, которую получат лауреаты конкурсов короткого и полного метра, а пятиметровая копия Шуховской башни, специально изготовленная для кинофестиваля, украшает колонный зал Дворца культуры химиков в Дзержинске.