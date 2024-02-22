Центр "Росфото" в Петербурге представил Восток в фотографиях XIX века

В экспозицию вошли более 200 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" в Санкт-Петербурге открыл выставку "Путешествие на Восток". Посетителям представили фотографии путешественников, которые те делали в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в XIX веке, рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник центра "Росфото" Артем Классен.

"На выставке представлено больше 200 фотографий, все они из коллекции "Росфото". Также посетители смогут увидеть библиографические редкости - издания XVIII и XIX веков, посвященные теме Востока в самом широком смысле этого слова", - рассказал Классен.

Центральной темой выставки стало представление Востока таким, каким его запомнили первые фотографы-путешественники. Посетители увидят Монголию в объективе Чарушина, фото Севрюгина, работавшего в Иране, походные фотографии Кривцова, В. Менделеева, Ермакова, а также снимки из фотоателье братьев Зангаки и Беато.

"Сейчас актуальность Востока возрастает, мы все чаще обращаем свой взор не на Запад, а на Восток, это тенденция нашего времени. Поэтому и мы обращаемся к этой теме и посредством фотографий рассказываем, как она раскрывалась в XIX веке. Мы показываем романтическую составляющую путешествий тех лет, транспортную и, безусловно, пытаемся проводить параллели с сегодняшним днем", - добавил Классен.

Выставка "Путешествие на Восток" в Парадном корпусе "Росфото" продлится до 14 апреля 2024 года.

Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" был основан в 2002 году Министерством культуры Российской Федерации. Здесь проходят выставочные и научно-исследовательские программы в области визуальной культуры. Центр "Росфото" состоит в Международном союзе музеев ICOM.