В Архангельске открылась выставка о подвигах на СВО "Мы - русские! С нами Бог"

Экспозиция будет доступна до конца апреля

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Выставка "Мы - русские! С нами Бог", посвященная специальной военной операции и подвигам ее участников, открылась в доме Коммерческого собрания в Архангельске, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Малые Корелы".

"В экспозиции, которая подготовлена музеем-заповедником "Малые Корелы" при участии отряда специального назначения "Ратник" Северо-Западного округа Росгвардии и подшефного ему одноименного военно-патриотического клуба из Заостровской средней школы, представлены фотографии из зоны боевых действий, военные трофеи и личные вещи российских бойцов", - говорится в сообщении.

Отдельный экспозиционный комплекс посвящен памяти младшего сержанта Николая Солодуна - участника СВО, бойца отряда специального назначения "Ратник". Макет-панорама места, где совершил свой последний подвиг Солодун, создана юнармейцами и педагогами Заостровской средней школы на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. В церемонии открытия выставки приняла участие вдова бойца Марина Солодун.

В выставочном пространстве посетители смогут написать письма поддержки бойцам армии, принять участие в плетении маскировочных сетей.

Выставка будет работать до конца апреля.