Хабенский поставит в МХТ им. Чехова "Чайку"

Художественный руководитель - директор театра отметил, что сам не будет играть в этой постановке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский сообщил, что поставит в театре "Чайку", это будет его режиссерский дебют на театральной сцене.

"Это будет спектакль "Чайка" Антона Павловича Чехова. "Чайка" - это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх", - сказал худрук на творческом вечере "Художественный разговор с художественным руководителем".

Он отметил, что сам не будет играть в этой постановке.

Творческий вечер прошел на Малой сцене МХТ имени А. П. Чехова. Разговор с худруком вел писатель Александр Цыпкин. Хабенский возглавил театр в октябре 2021 года.