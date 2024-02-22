Правительство скорректировало программу "Пушкинской карты"

Теперь все организации культуры и билетные агрегаторы программы будут подключаться к информационным системам от "Компании ВК", также запрещается указывать, что вместе с билетом можно приобрести другие товары, не связанные с культурными мероприятиями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменение в программу "Пушкинской карты". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры РФ со ссылкой на соответствующий документ.

Среди изменений отмечаются: "регистрация организаций культуры, желающих войти в программу, в качестве юрлица, а не ИП, наличие материально-технической базы для оказания услуг, открытая информация об организации, мероприятия, доступные по карте, должны соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, теперь все организации культуры и билетные агрегаторы программы будут подключаться к информационным системам от "Компании ВК", также запрещается указывать, что вместе с билетом можно приобрести другие товары, не связанные с культурными мероприятиями.