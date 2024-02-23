Мариинский театр покажет в Большом театре три оперы Римского-Корсакова

Речь идет о произведениях "Псковитянка", "Ночь перед Рождеством" и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мариинский театр в рамках обменных гастролей представит 23-25 февраля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России оперы Николая Римского-Корсакова "Псковитянка", "Ночь перед Рождеством" и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". За дирижерский пульт всех трех спектаклей встанет гендиректор ГАБТ Валерий Гергиев, сообщила пресс-служба ГАБТ.

"Впервые за много лет на Исторической сцене ГАБТ России состоятся гастроли Мариинского театра. Они пройдут в рамках фестиваля к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Будут показаны "Псковитянка" (23 февраля), "Ночь перед рождеством" (24 февраля) и "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (25 февраля). За дирижерский пульт встанет генеральный директор Большого театра и художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев", - говорится в сообщении театра.

Большой и Мариинский театры проводят совместный масштабный фестиваль к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Обменные гастроли двух театров стали одним из центральных событий смотра, который продлится в течение всего театрального сезона. Большой театр выступит на исторической сцене Мариинки 27, 28 и 29 февраля. Труппа покажет "Царскую невесту", восстановленную в 2014 году режиссером Юлией Певзнер. Сценографом постановки является Альона Пикалова, художником по костюмам - Елена Зайцева. Также планируется совместное выступление обоих коллективов на родине Римского-Корсакова в Тихвине.

О спектаклях Мариинки

"Псковитянка" - оперный первенец Римского-Корсакова, отметили в театре, напомнив, что это единственное в мировой оперной литературе произведение, работа над которым продолжалась в той или иной форме 35 лет. Замысел "Псковитянки" возник у композитора в 1868 году, премьера в первой редакции состоялась на сцене Мариинского театра 1 января 1873 года. Затем последовали вторая редакция, не отданная композитором на сцену и не изданная, и третья - окончательная. В промежутке между ними из музыки второй редакции композитор создал увертюру и антракт к драме Льва Мея "Псковитянка".

"Но и после премьеры финальной версии оперы в 1895 году мысли о "Псковитянке" не оставляли Римского-Корсакова. В 1898-м из материалов второй редакции возникла новая опера - "Боярыня Вера Шелога", задуманная композитором как пролог к "Псковитянке". Кроме того, изменения в партитуру третьей редакции вносились автором при каждой театральной постановке, вплоть до 1903 года, когда 28 октября она была впервые исполнена на сцене Мариинского театра", - говорится в сообщении. Сегодня "Псковитянка" в Мариинском театре идет в классической постановке 1952 года, капитальное возобновление которой состоялось в 2008 году.

Премьера оперы "Ночь перед Рождеством" состоялась 31 декабря 2008 года, в новой сценической версии спектакля - 7 января 2021 года. Автор определил жанр своего произведения как быль-колядку, обратившись к повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". В музыкальную ткань оперы композитор включил архаичные напевы, а из оперных хористов создал яркую толпу колядовщиков, отметили в театре.

"Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" - последняя большая эпическая опера Римского-Корсакова. Премьера новой редакции постановки 1994 года прошла 24 декабря 2022 года. "Само ее длинное название адресует к былинным сказаниям, к их неторопливому, поэтически образному слогу", - отметили в Большом.

Последний раз Мариинский театр выступал на Исторической сцене Большого театра в 2005 году. В том же году Большой театр отправился с гастролями в Петербург.