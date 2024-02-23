Организаторы "Евровидения" изучают текст песни Израиля на соответствие правилам

Этот процесс является конфиденциальным, отметили в Европейском вещательном союзе

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором "Евровидения", изучает на соответствие правилам текст песни, которую собирается исполнить представительница Израиля певица Эден Голан. Об этом заявили ТАСС в штаб-квартире ЕВС в Женеве.

"ЕВС в настоящее время находится в процессе изучения текста песни, и этот процесс является конфиденциальным между ЕВС и телекомпанией до тех пор, пока не будет принято окончательное решение", - отметили в пресс-службе организации в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать сообщения прессы о том, что текст песни Голан, возможно, нарушает правило, согласно которому конкурс не должен быть политизированным.

Как сообщило ранее агентство Reuters, просочившийся в прессу текст песни October Rain, которую намерена исполнить Голан, содержит слова, которые могут быть истолкованы как намек на скрывавшихся в убежищах израильтян во время нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года. Речь идет о следующих строчках: "Они все были хорошими детьми" и "Не осталось воздуха, чтобы дышать".

В этой связи в ЕВС пояснили, что "у всех вещателей есть время до 11 марта, чтобы официально подать свои заявки". "Если песня по какой-либо причине считается неприемлемой, вещателям предоставляется возможность представить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса", - отметили в организации.

"Евровидение" в 2024 году пройдет в шведском Мальме 7, 9 и 11 мая.