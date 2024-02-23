В Русском доме в Берлине состоялся показ фильма "Мастер и Маргарита"

Картина был показана на русском языке

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Показ фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова состоялся в четверг вечером в Русском доме в Берлине. Картина вызвала интерес среди жителей города, билеты на сеанс были распроданы задолго до самого показа.

Фильм был показан на русском языке. Однако посмотреть "Мастера и Маргариту", как убедился корреспондент ТАСС, пришли не только русскоязычные жители Берлина, но и интересующиеся творчеством Булгакова немцы.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд.

Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь - не только партнеры по картине, но и супружеская пара в реальной жизни. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов.

Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа. "Мастер и Маргарита" - второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина "Серебряные коньки", ставшая первой в РФ, вышедшей на платформе Netflix Originals. Сценарий к "Мастеру и Маргарите" написал Роман Кантор, который также работал с Локшиным над его режиссерским дебютом.

В российском прокате кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" достигли 1,5 млрд рублей.