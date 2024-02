Израиль не намерен выдвигать новую песню на "Евровидение", если ЕВС отклонит October Rain

По данным газеты The Times of Israel, еврейское государство может потерять свое место на предстоящем песенном конкурсе либо отказаться от участия в нем в 2024 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Израильская общественная радиовещательная корпорация Kan заявила, что не будет выставлять новую песню на конкурс "Евровидение", если Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранит выдвинутую еврейским государством композицию October Rain из-за того, что она носит чрезмерно политизированный характер на фоне боевых действий в секторе Газа.

"Необычно то, что песня, отправленная на одобрение Европейского вещательного союза, еще не утверждена. Kan не будет менять песню, если она не пройдет одобрения", - говорится в заявлении израильской вещательной корпорации, опубликованном на ее сайте. "October Rain раскрывается впервые в полном объеме", - добавили израильские вещатели, опубликовав полный текст песни.

Разногласия между организаторами "Евровидения" и израильской корпорацией общественного вещания по поводу выбора песни могут привести к тому, что Израиль потеряет свое место на предстоящем песенном конкурсе либо откажется от участия в нем в 2024 году, отмечает газета The Times of Israel. В ЕВС в ответ на соответствующий запрос издания пояснили, что в настоящий момент проводится "процесс тщательного анализа текста песни". "Этот процесс конфиденциален и проходит между ЕВС и общественной вещательной корпорацией Израиля [Kan]", - цитирует The Times of Israel ответ ЕВС. В этом же документе указывается, что, если выдвинутое произведение будет "расценено как неприемлемое", у Kan будет возможность представить "новую песню".

По данным газеты, Kan планировала обнародовать песню October Rain, которую должна исполнить на конкурсе израильская представительница Эден Голан, в начале марта. На прошлой неделе израильская корпорация сообщила, что работа над песней уже завершена, она будет официально представлена сразу после одобрения ЕВС. Но Европейский вещательный союз, по информации The Times of Israel, дает понять, что выступает против выбора песни, настаивая на ее политизированности.

При этом 15 февраля ЕВС отверг идею исключения Израиля из числа участников "Евровидения", мотивировав это тем, что конкурс является музыкальным событием вне политики и состязанием национальных вещателей, входящих в ЕВС. Призывы исключить Израиль из конкурса поступили от нескольких стран после начала военных действий в секторе Газа.