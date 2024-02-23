Хабенский сообщил о готовности сняться в третьем сезоне "Метода"

Съемки сериала начнутся летом 2024 года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель - директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский сообщил ТАСС, что готов участвовать в третьем сезоне сериала "Метод".

"Если это вдруг случится, я с удовольствием с Юрием Быковым поработаю в этом материале", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности вернуться к роли Родиона Меглина.

Третий сезон сериала "Метод" выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2025 году, над продолжением работает команда, создавшая 10 лет назад первый сезон, в том числе режиссер Юрий Быков, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе "Кинопоиска". Производством третьего сезона "Метода" займется "Плюс студия" по формату продюсерской компании "Среда". Съемки начнутся летом 2024 года.

На творческом вечере в МХТ им. А. П. Чехова "Художественный разговор с художественным руководителем" Хабенский также подтвердил, что может выйти на съемочную площадку этого проекта. "Вроде бы возник интерес у Юры Быкова продолжить историю "Метода". Если это действительно будет так, то с середины июня я начинаю отращивать бороду, это месяца два займет. И как раз с середины августа выхожу на съемочную площадку", - сказал он.

Отвечая на вопросы зрителей, актер отметил, что "со спокойным сердцем потихонечку" возвращается в кино. "Сейчас начались съемки фильма "Авиатор" по Евгению Водолазкину. Режиссер - Егор Кончаловский. Это большая интересная работа. Что получится, я не знаю, но команда актерская собралась неплохая", - добавил худрук.

Премьера детективно-психологического триллера "Метод" от продюсерской компании "Среда" состоялась в 2015 году, продолжение, которое снял Александр Войтинский, вышло спустя пять лет, в 2020 году. Роли неординарного следователя Родиона Меглина и его стажера Есении Стекловой исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.