В Музее Победы пройдет музыкальный марафон "Фанфары Победы - защитникам Отечества!"

Участие в мероприятии примут более 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Музыкальный марафон "Фанфары Победы - защитникам Отечества!" состоится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"На протяжении четырех часов в Зале полководцев выступят более 20 творческих коллективов детских музыкальных школ и детских школ искусств города Москвы и Московской области: оркестры духовых и народных инструментов, вокальные и хореографические ансамбли, хоры, а также специальные гости события", - отметили в пресс-службе.

В концертной программе марафона примут участие свыше 600 детей, запланировано более 50 выступлений. Специальными гостями станут участники всероссийского проекта "СВОи песни", заслуженный артист России Дмитрий Дунаев и солистка Анастасия Францева, а также победительница Московского областного конкурса "Женщина-герой" Юлия Шканова, которая исполнит песню собственного сочинения, посвященную участникам спецоперации. На сцену также выйдет концертный хор детской хоровой школы "Алые паруса".

"Музыкальный марафон - новый формат для наших проектов при участии не только духовых оркестров, но и хоровых, вокальных и хореографических коллективов. Для всех участников марафона будет почетно выступить в Музее Победы - знаковом месте для всех жителей и гостей Москвы. Мы объединим наши усилия для того, чтобы почтить память и отдать дань уважения подвигам защитников Отечества!" - отметил заслуженный деятель искусств РФ, директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Мероприятие является совместным проектом ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" и Музея Победы и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Российского национального музея музыки.