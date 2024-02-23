Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко Дню защитника Отечества

На ней представили открытки с поздравлениями и кадры с мероприятий для военнослужащих со второй половины 1940-х до 2000-х годов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Главархив Москвы открыл онлайн-выставку, посвященную Дню защитника Отечества, на которой представлены открытки с поздравлениями и кадры с мероприятий для военнослужащих со второй половины 1940-х до 2000-х годов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе архива.

"Новая онлайн-выставка Главархива Москвы посвящена празднику, который ежегодно отмечается 23 февраля. Онлайн-выставка доступна в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" зале "1950-2000 годы", в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки". Экспозиция включает открытки, поздравляющие с Днем защитника Отечества, и кадры с мероприятий для военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.

Так, на одной из фотографий запечатлено прохождение дальнобойных артиллерийских орудий по Красной площади на военном параде во время празднования Дня международной солидарности трудящихся, который проходил 1 мая 1948 года. На кадрах 1950-х годов можно увидеть, как мужчины обучаются штыковому бою, авиаторы Московского военного округа занимаются в техническом классе, призывники в армию знакомятся с боевым вооружением, суворовцы приводят в порядок свою форму.

На снимках 1960-х годов запечатлены москвичи с воинами Московского гарнизона во время бала-встречи в честь 43-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота, личный состав воздушно-десантных войск на параде войск Московского гарнизона на Красной площади во время празднования 47-й годовщины Октябрьской революции и другие мероприятия.