Россияне назвали роль барона Мюнхгаузена лучшей актерской работой Олега Янковского

Второй любимой ролью телезрители считают Волшебника из "Обыкновенного чуда"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские телезрители считают роль барона Мюнхгаузена из фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова лучшей в актерской карьере Олега Янковского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные ТАСС пресс-службой телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" к юбилею народного артиста СССР.

К 80-летию со дня рождения Янковского, которое отмечают 23 февраля, телеканал провел опрос и выяснил, какие роли артиста в кино самые любимые среди российских зрителей. Первое место с большим отрывом занял образ барона Карла Иеронима фон Мюнхгаузена. За главного героя фильма "Тот самый Мюнхгаузен" проголосовали 53% опрошенных.

"Зрители также вспоминали самую популярную фразу из этой картины: "Умное лицо - это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" К моменту создания фильма Янковский уже был популярным, сыграл в фильмах "Служили два товарища", "Зеркало", "Звезда пленительного счастья" и у него сложилось амплуа серьезного актера. Поэтому сценарист Григорий Горин был не уверен, сможет ли артист стать еще смешным и забавным. Когда начались съемки, все сомнения отпали. Янковский также называл эту роль одной из любимых в своей карьере", - прокомментировали в пресс-службе телеканала.

Второй любимой ролью телезрители назвали Волшебника (39%) из "Обыкновенного чуда" Захарова по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. Режиссер картины в роли Волшебника изначально видел только Янковского, с которым работал в театре Ленинского комсомола. Замыкает топ-3 роль бывшего спортсмена Игоря Брагина (36%) в фильме "Влюблен по собственному желанию". "Режиссер Сергей Микаэлян настолько был заинтересован в участии Янковского в этой картине, что когда актер уехал с театром "Ленком" на гастроли в Узбекистан, за ним поехала и съемочная группа, чтобы отснять часть сцен. За эту роль Янковский был назван "Актером года" по версии зрителей журнала "Советский экран", - отметили представители телеканала.

На четвертом месте - роль Джека Стэплтона (29%) в фильме Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", на пятом - роль Генриха Шварцкопфа (23%) в фильме Владимира Басова "Щит и меч", которая стала дебютной для Янковского в кино. Также в рейтинг вошли такие роли Янковского, как Сергей Петрович Камышев (21%) из ленты "Мой ласковый и нежный зверь", Андрей Некрасов (20%) из "Служили два товарища", "Сергей Макаров" (12%) из фильма "Полеты во сне и наяву". На девятом месте расположилась небольшая роль отца одного из героев фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" (9%), а замыкает список роль Дракона (8%) в фильме Захарова "Убить дракона".

Рейтинг любимых ролей сформирован на основе данных опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 1 150 человек, период проведения опроса не приводится.