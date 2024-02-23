В РФ "Лед-3" стал пятым фильмом, превысившим 1 млрд рублей кассовых сборов с начала года

Этот порог ранее перешагнули фильмы "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", а также мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Кассовые сборы финальной части трилогии "Лед" достигли 1 млрд рублей за 10 дней в российском прокате. "Лед-3" - пятый российский релиз в 2024 году, собравший 1 млрд рублей.

Общие сборы по состоянию на вечер 23 февраля составили 1 008 607 007 рублей, указано на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино. Ранее в 2024 году этот порог уже перешагнули фильмы "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", а также мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли".

"Лед-3" вышел в прокат 14 февраля. В новом фильме девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

Режиссером картины выступил Юрий Хмельницкий, для которого "Лед-3" стал дебютным полнометражным фильмом. Его фильм поставит точку в истории, начавшейся в 2017 году - тогда на экраны вышла первая часть франшизы, снятая Олегом Трофимом. Мелодрама "Лед-2" Жоры Крыжовникова вышла в российский прокат в 2020 году и стала продолжением первого "Льда".