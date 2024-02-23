В Москве открылся II кинофестиваль документальных фильмов об СВО "RT.Док: Время героев"

На церемонии открытия выступили поэт Александр Антипов и актер Антон Шагин

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Второй кинофестиваль документальных фильмов о героях спецоперации, волонтерах, работающих в зоне СВО и судьбах мирных жителей в условиях конфликта "RT.Док: Время героев" открылся в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие проходит в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Открыл фестиваль фильм Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога".

На церемонии открытия выступили поэт Александр Антипов, актер театра и кино, поэт Антон Шагин, праздничный хор Даниловского монастыря, состоялись встречи с создателями и героями картин. С видеообращениями к участникам и гостям фестиваля обратились главный редактор RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщили организаторы, в программу второго фестиваля вошли порядка 20 документальных фильмов о военных, медиках, волонтерах, военных корреспондентах, деятелях культуры не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военных корреспондентов российских федеральных каналов, а также авторов из других стран.

Также в рамках фестиваля открылась выставка портретов героев спецоперации "Уголь Донбасса", написанных углем из Донецка. В дни работы фестиваля также пройдут дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения.

Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За год кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. В Донбассе фестивальные показы прошли на линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил России, а также в госпитале. "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тыс. зрителей.