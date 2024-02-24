Театр имени Моссовета покажет премьеру спектакля "Замужняя невеста"

Показ приурочен к 90-летнему юбилею заслуженной артистки РФ Марии Кнушевицкой

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета представит в субботу на "Сцене под крышей" премьеру спектакля своего художественного руководителя, режиссера Евгения Марчелли "Замужняя невеста". Показ приурочен к 90-летнему юбилею участницы спектакля заслуженной артистки РФ Марии Кнушевицкой, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Спектакль поставлен по пьесе Александра Шаховского, Николая Хмельницкого, Александра Грибоедова "Своя семья, или Замужняя невеста". Написанная в 1817 году, она по сей день считается одним из лучших образцов отечественной стихотворной комедии, поднимающей вместе с тем важные проблемы семейных отношений", - сказали в пресс-службе.

Там новую постановку назвали привлекательной для самого широкого круга зрителей и семейного просмотра, отметив, что 2024 год объявлен указом президента РФ Годом семьи.

"Сюжет этого спектакля - нестандартная для меня история, в ней нет негатива, нет отрицательных персонажей. Это добрая, нежная, почти рождественская сказка про большую семью, члены которой с большой ответственностью относятся к появлению в их кругу нового человека", - поделился перед премьерой "Замужней невесты" Марчелли.

Он выступил режиссером и сценографом постановки, художником по костюмам стал Андрей Климов. В спектакле заняты три поколения актеров: старшее, среднее и молодые артисты труппы, среди них - Мария Кнушевицкая, Александр Бобровский, Валентина Карева, Татьяна Родионова, Марина Кондратьева, Андрей Рапопорт, Сергей Зотов и другие.