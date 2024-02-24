"Анатомия падения" получила премию César как лучший фильм

Всего картина победила в шести номинациях

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Детективная драма "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute, 2023) режиссера Жюстин Трие получила кинопремию César в номинации "Лучший фильм". Трансляцию 49-й церемонии присуждения высшей кинематографической награды Франции вел телеканал Canal+.

45-летняя Трие удостоилась премии и как лучший режиссер. Еще две награды картина, рассказывающая о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, завоевала благодаря сыгравшей главную роль Сандре Хюллер, признанной лучшей актрисой, и Сванну Арло, который стал лучшим актером второго плана. Всего же "Анатомия падения" одержала победу в шести номинациях: также премия ей присуждалась за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Ее главным конкурентом стала фантастическая лента "Королевство животных" (Le Regne animal, 2023) режиссера Тома Кайе. Французская киноакадемия присудила ей пять наград: за лучшие костюмы, лучшие звуковые и визуальные эффекты, лучшую оригинальную музыку и операторскую работу.