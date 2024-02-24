В Москве состоялась премьера фильма о помогающих фронту женщинах-предпринимательницах

Режиссером картины стала Лана Дружинина

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма Марии Бутиной "СВОе женское дело" состоялась в субботу в рамках II фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев", передает корреспондент ТАСС.

Фильм посвящен реальным историям трех женщин-предпринимательниц, которые перестроили свой бизнес под нужны фронта в период специальной военной операции. Режиссером фильма стала Лана Дружинина, режиссер документального канала RT.

"Сейчас самое актуальное и самое важное - это рассказывать людям в жанре документалистики, что происходит. Потому что сейчас наша жизнь полна такими настоящими историями и, в том числе, безусловно, которые произошли в рамках ведения СВО. <…> Мы делали фильм о женщинах, которые небезразличны, несмотря на то, что, может быть, напрямую они не имеют отношения к СВО. На самом деле каждый из нас имеет отношение к СВО. Это женщины - состоявшиеся в своей жизни, но при этом принявшие решение, что родина одна на всех", - прокомментировала Бутина журналистам свой фильм.

О героинях

Одна из героинь фильма - председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Кировской области, член Общественной палаты Кировской области, директор швейной фабрики "8 марта" в Кирове Анастасия Борцова. В октябре 2022 года она создала группу помощи семьям военнослужащих и чат жен военнослужащих. На своем предприятии организовала производство маскировочных сетей для фронта.

Вторая героиня фильма также из Кирова: учредитель благотворительного фонда имени Иоанна Богослова, основатель сети медицинских центров "Совермед" Сусанна Аникитина-Юнгблюд. По ее словам, "Совермед" бесплатно оказывает любую медицинскую помощь раненым бойцам СВО, а также обеспечивает их медикаментами.

Следующая героиня - руководитель PR-агентства в Краснодаре, директор кубанского негосударственного благотворительного фонда "Добро и дело" Анна Артемьева. Под ее руководством фонд с 2022 года доставляет гуманитарные грузы на фронт, а также гражданскому населению освобожденных территорий.

О фестивале

Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО в 2023 году. За год кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. В Донбассе фестивальные показы прошли на линии фронта в пяти подразделениях ВС РФ, а также в госпитале.

В программу второго фестиваля вошли порядка 20 документальных фильмов о военных, медиках, волонтерах, военных корреспондентах, деятелях культуры не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военных корреспондентов российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.