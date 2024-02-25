В Красноярске Мариинский театр представит оперу Джоаккино Россини "Золушка"

Главные партии исполнят Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Клим Тихонов, Илья Банник, Сергей Романов и Денис Беганский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Артисты Мариинского театра впервые представят в Красноярске оперу Джоаккино Россини "Золушка". Она прозвучит в полусценическом исполнении в Большом зале Красноярской филармонии, сообщила пресс-служба театра.

"Оперу представят ансамбль солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Красноярский академический симфонический оркестр. В главных партиях выйдут Цветана Омельчук, Кристина Гонца, Екатерина Латышева, Клим Тихонов, Илья Банник, Сергей Романов и Денис Беганский. Партию клавесина исполнит Яна Гранквист", - рассказали в пресс-службе.

"Это первый такой полноценный и равноправный проект сотрудничества Мариинского театра и нашего оркестра. По сложности исполнения "Золушка" - это абсолютный чемпион, и мы очень благодарны и рады, что Валерий Абисалович Гергиев и Мариинский театр присылают к нам свои лучшие оперные силы для виртуозного воплощения замысла Россини", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя и главного дирижера Красноярского академического симфонического оркестра Владимира Ланде.

Мировая премьера "Золушки", которая в корне отличается от сюжета Шарля Перро, состоялась в 1817 году в римском театре Валле.