В России снимут сериал по книге Бутиной "Тюремный дневник"

Премьера может состояться уже в конце 2024 - начале 2025 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Мария Бутина и режиссер Игорь Копылов работают над художественным сериалом по книге "Тюремный дневник". Премьера может состояться уже в конце 2024 - начале 2025 года, рассказала ТАСС Бутина.

"Сейчас я соавтор сценария вместе с Игорем Копыловым, мы работаем над сериалом "Тюремный дневник". Я надеюсь, что к концу этого года - началу следующего мы уже сможем представить нашему зрителю полноценный фильм", - сказала Бутина.

Она рассказала, что проект уже поддержал Институт развития интернета (ИРИ). "Буквально на днях я была на встрече со всей съемочной группой: есть уже второй режиссер, есть директор по костюмам, реквизиту. Для меня это новая очень вещь, это художественный сериал, и сейчас все будет сосредоточено на том, чтобы показать историю, которая случилась", - добавила Бутина.

Заключение Бутиной в США

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне и предъявили обвинение по двум пунктам. По версии следствия, россиянка вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркивала, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства.

Председательствовавшая на процессе судья признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. 8 мая 2019 года Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен: он завершился 25 октября 2019 года. На следующий день Бутина вернулась в Россию. В течение 467 дней тюремного заключения в США Бутина фиксировала свои впечатления и чувства, а затем от первого лица написала автобиографическую книгу.