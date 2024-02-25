Драма "Оппенгеймер" стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США

Награду за главную мужскую роль получил ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший в этом фильме

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG).

Как сообщается на странице SAG в X (ранее Twitter), ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший в этом фильме, получил премию за главную мужскую роль, а американский актер Роберт Дауни - младший - за лучшую мужскую роль второго плана. Сама лента была удостоена главной награды вечера за лучший актерский состав.

Премию за главную женскую роль получила актриса Лили Гладстоун, сыгравшая в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023). В номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале" награду получили "Наследники" (Succession, 2018-2023) от студии HBO.

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.