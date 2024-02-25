Композитор Мартынов назвал бессмысленной отмену российской культуры на современном этапе

Он отметил, что недавнее обострение отношений России с прибалтийскими республиками существенно не повлияло на культурные связи с РФ

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Отмена любой культуры, в том числе российской, бессмысленна на современном этапе. Такое мнение выразил российский композитор, лауреат Госпремии РФ Владимир Мартынов.

"Дело в том, что сейчас наступил момент, когда культура отменила человека. <...> Культура - живая органическая субстанция. <...> Когда мы говорим о культуре отмены на Западе и так далее, это запоздалая месть человека. Он чувствует, что культура исторгла его. Это рессентимент человека по отношению к культуре", - ответил музыкант на вопрос корреспондента ТАСС о том, возможно ли отменить российскую культуру.

Он также заявил, что недавнее обострение отношений РФ с прибалтийскими республиками существенно не повлияло на культурные связи с Россией. "Есть ряд людей, с которыми [в плане межличностных отношений] абсолютно ничего не изменилось, например, с эстонцами. С [латвийским композитором Георгсом] Пелецисом не изменилось", - отметил музыкант. В то же время он признал, что ряд коллег из прибалтийских республик стали "политизированы и сильно изменились".

МВД России объявило 3 февраля премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в их отношении "возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам"

Владимир Мартынов - советский и российский композитор, музыковед и философ. Лауреат Госпремии РФ (2002), автор музыки к кинофильмам "Михайло Ломоносов" (1986), "Холодное лето пятьдесят третьего" (1987), "Остров" (2006) и др.