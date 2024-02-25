Шипенко не исключил съемок нового фильма о космосе

Кинорежиссер пока не готов объявить конкретную идею такого проекта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер Клим Шипенко, снявший, в частности, фильмы "Вызов" и "Салют-7", не исключает создания нового фильма о космосе, но пока не готов объявить конкретную идею такого проекта. Об этом он сообщил ТАСС.

"Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм [о космосе]. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет, такое тоже не исключено", - сказал режиссер, отвечая на вопрос, будет ли снимать третью картину о космосе.

Часть съемок фильма "Вызов" проходила на Международной космической станции (МКС), куда для съемок 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18").

Шипенко признался, что скучает по космосу и готов отправиться на Луну. "Космос в этом смысле мой ум не оставляет, мои мысли, вообще меня. Я скучаю по космосу. <…> И желание полететь на Луну по-прежнему присутствует. Поэтому, может быть, [будет снят новый фильм о космосе], но пока конкретно я не объявлю идею, что это будет. Но думается в эту сторону", - пояснил собеседник агентства.