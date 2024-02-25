Умер актер и режиссер Владимир Гуляев

Ему было 92 года

ТАСС, 25 февраля. Народный артист РСФСР, режиссер, актер Владимир Гуляев умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили на сайте Коми-Пермяцкого драмтеатра.

"Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела. Мы будем помнить вас с признательностью и огромной благодарностью", - сообщили в театре. Прощание с артистом состоится во вторник в Перми.

Гуляев - народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии имени К. С. Станиславского, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", обладатель ордена "Знак Почета" и звания "Почетный гражданин города Кудымкар".

Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени М. Горького в Кудымкаре. В 1969 году был назначен главным режиссером.

"Владимир Дмитриевич настойчиво строил живой театр, где в первую очередь должна работать душа - как на сцене, так и в зрительном зале. Огромное значение для него имели вопросы творческого роста труппы и пополнения ее молодыми кадрами. Во время его деятельности им была инициирована подготовка трех актерских студий в различных театральных учебных заведениях страны. Он все сводил к повышению художественного уровня выпускаемых спектаклей", - добавили в театре.

Как отметили в учреждении, за время своей творческой деятельности он поставил около 160 спектаклей, около 40 из них оформил сам, создал множество самобытных образов в качестве актера. "Владимиру Гуляеву удалось создать театр высокой профессиональной культуры и заявить о нём в театральном пространстве страны", - сообщили в театре.