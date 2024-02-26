Фильм "Лед-3" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

На втором месте оказалась фэнтезийная драма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Картина "Лед-3" режиссера Юрия Хмельницкого стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 462,5 рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 22 по 25 февраля.

В заключительной части франшизы "Лед" девочка Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь она мечтает о "Кубке льда", как когда-то мечтала ее мама. Отец героини Саша Горин возражает против спортивной карьеры дочери, поскольку оберегает ее от любых трудностей. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым хоккеистом из Москвы, в которого влюбляется. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

На втором месте - фэнтезийная драма "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, собравшая 191,5 млн рублей. Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают общества писателя. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - загадочный Воланд, роль которого в фильме сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Коровьева в картине сыграл Юрий Колокольников, Азазелло воплотил на экране Алексей Розин, Полина Ауг исполнила роль вампирши Геллы, а кота Бегемота озвучил Юра Борисов. В библейской части картины Понтия Пилата сыграл датский актер Клас Банг, а Иешуа - нидерландский актер Аарон Водовоз. Также в фильме снялись Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа.

На третьем месте - фильм режиссера Александра Гурьянова "Командир", собравший за выходные 94 млн рублей. Картина рассказывает о мальчике из глухой уральской деревни, который вырос без отца в многодетной семье, сумел не только пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, но и стать у истоков создания антитеррористического подразделения "Группа "А", которое в дальнейшем станет известно как "Группа "Альфа". 1 декабря 1988 года, в городе Орджоникидзе (Владикавказ) террористы захватывают в заложники 32 ребенка, учительницу и водителя. Благодаря слаженной работе "Группы "А" и других структур под руководством Геннадия Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы. Главные роли в фильме исполнили Кирилл Зайцев, Александр Жуков, Артем Ткаченко, Валерий Баринов, Сергей Маховиков, Нелли Пшенная, Владимир Зайцев, Борис Каморзин, Вадим Андреев, Сослан Фидаров.