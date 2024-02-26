В Сочи прошел гала-концерт закрытия XVII Зимнего международного фестиваля искусств Башмета

В мероприятии, в частности, участвовали лауреат премии "Victoires de la musique", народный артист России Вадим Репин и солистка Мариинского театра Ольга Перетятько

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. XVII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством народного артиста СССР дирижера и альтиста Юрия Башмета закрылся гала-концертом на сцене Зимнего театра, передает корреспондент ТАСС. В программе вечера классические шедевры сочетаются с тремя мировыми премьерами, а симфонический оркестр с русскими и арабским народным инструментом.

Фестиваль открылся 14 февраля. В гала-концерте закрытия мероприятия, в частности, участвовали лауреат премии "Victoires de la musique", народный артист России Вадим Репин и солистка Мариинского театра Ольга Перетятько. Среди наград сопрано - "Опералия" Пласидо Доминго, европейская премия в области звукозаписи Echo Klassik (лучший сольный альбом, 2015 год), немецкая награда Opus Klassik (2018 год). Во втором отделении Перетятько исполнила Каватину Нормы из оперы "Норма" Винченцо Беллини и "Поцелуй" Луиджи Ардити. "Последний раз я здесь была 10 лет назад, очень радостно вернуться и петь с маэстро Юрием Абрамовичем. Он рассказывает во время репетиции интереснейшие вещи. Ребята из оркестра - уникум, им же от 10 до 22 лет. Я рада, что им повезло работать с великим музыкантом, и я рада с ними петь. Сегодня показываю свой репертуар, на который я сейчас перехожу и о котором я очень долго мечтала", - сказала певица ТАСС перед началом концерта.

В числе приглашенных гостей фестиваля - музыкант из Египта Хассан Моатац Эль Молла. Этим вечером он исполнил соло на ребабе - традиционном арабском инструменте. В беседе с журналистами музыкант рассказал, что существуют различные версии этого древнего инструмента, к примеру египетская и сирийская. По его словам, особенность ребаба в том, что у него всего две струны - толстая и тонкая. "Они символизируют своеобразный вопрос и ответ. Толстая - дает более низкий звук, а значит ответ, а тонкая - очень высокий звук и символизирует как раз вопрос. Корпус инструмента сделан из кокоса, а верхняя часть - из дерева", - добавил он. Гость фестиваля подчеркнул, что до сегодняшней премьеры в мире существовал всего лишь один концерт, написанный для этого инструмента - его автор ливанский композитор Марсель Халиф. "Обратиться к ребабу мне пришлось совершенно случайно, ведь я сам виолончелист. Это случилось на открытии Александрийской библиотеки. Меня просили поэкспериментировать, так и произошел переход от классического симфонического инструмента к народному", - поделился музыкант. На закрытии фестиваля он исполнил соло на ребабе в рамках мировой премьеры "Ночные видения Альгамбры" для ребаба с оркестром. Автор произведения - постоянный участник сочинских и ярославских фестивалей Кузьма Бодров.

Премьеру своего сочинения также представил победитель Акции поддержки молодых музыкантов Башмета и Русского концертного агентства (2020 год) Олег Крохалев. Как отметил генеральный директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко на пресс-конференции, посвященной закрытию фестиваля, самый громкий нюанс в этой композиции - два пиано, "все остальное - еще тише".

Кроме того, впервые на сцене Зимнего театра прозвучало сочинение победителя X Композиторского конкурса в Сочи Дениса Хорова под названием "Грезы" для домры, балалайки, баяна и симфонического оркестра. В исполнении приняли участие домрист Степан Смирнов, балалаечник Максим Бельник и баянист Всеволод Якубовский. "Мы решили показать, что русские народные инструменты не хуже, чем арабские народные, и заказали сочинение у молодого композитора, с которым мы хорошо знакомы - он преподавал в Музыкальной академии Юрия Башмета и когда-то приезжал в Сочи участвовать в конкурсе молодых композиторов. По первому образованию Денис балалаечник, при этом он пишет достаточно авангардную музыку. То есть он знает специфику инструмента, потому что сам играл, но при этом у него сейчас взгляд на инструмент и возможности его сочетания с оркестром абсолютно композиторский. Нам это показалось очень полезным", - рассказал генеральный директор фестиваля.

На сцене также прозвучали Увертюра к опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Моцарта, Симфоническая сюита №2 из балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля (Восход солнца - Пантомима - Общий танец) и другие произведения мировой классики.

О фестивале

Как и в прошлые годы, фестиваль собрал в Сочи лучшие концерты академической, джазовой, этнической музыки, шедевры балета, драмы, выставки и многое другое. Среди участников 2024 года Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Светлана Захарова, Башмет и сразу три его коллектива - камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Иностранные участники фестиваля искусств в 2024 году представлены коллективами и солистами из Китая, Бахрейна, Италии, Франции и Германии, Египта. Многие из них играют на редких инструментах. Здесь также впервые прошли Третий органный марафон, камерные концерты, Турнир поэтов и уже Десятый Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру. ТАСС - главный информационный партнер фестиваля.