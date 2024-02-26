Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей

В соответствии с указом образовывается оргкомитет по подготовке и празднованию юбилея, а его председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 150-летия Союза театральных деятелей России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом образовывается оргкомитет по подготовке и празднованию юбилея, его председателем назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

СТД был основан в 1876 году как Общество взаимного вспоможения русских артистов. На сегодняшний день союз объединяет деятелей театрального искусства всей России, а его главными целями, в частности, являются всестороннее содействие развитию театрального искусства, оказание практической помощи российским театрам и театральным школам, всемерное развитие российских и международных театральных связей, содействие защите социальных, правовых и профессиональных интересов творческих работников театра.