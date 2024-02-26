В Москве начался новый этап реставрации кинотеатра "Ударник"

Все работы планируют завершить до конца 2027 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты начали восстанавливать раздвижной потолок кинотеатра "Ударник" на улице Серафимовича в центре Москвы. Здание является частью объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс дома правительства", построенного в начале ХХ века, сообщила пресс-служба Мосгорнаследии.

"Здание кинотеатра "Ударник" построено в стиле конструктивизма одновременно с Домом на набережной по проекту архитектора Бориса Иофана в 1931 году. Оно несколько десятилетий носило неофициальный титул главного кинотеатра страны. Это был самый крупный и оснащенный новейшей техникой кинотеатр с уникальной архитектурой и раздвижным потолком-куполом. Сейчас специалисты уже приступили к разбору покрытия и обрешетки старой кровли, чтобы вернуть зданию его визитную карточку", - приводит в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, до этого в здании проводились противоаварийные работы, сейчас специалисты приступили к восстановлению купола. В сообщении добавляется, что кинотеатре уже завершены первичные работы по устройству противофильтрационной завесы, которая защищает его от высокого уровня подземных вод. Особое внимание уделяется надежности и безопасности строения, поэтому ведутся работы по усилению существующих фундаментов фасадных кирпичных стен.

Реставраторам также предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде кинотеатра, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, заменить окна и двери и другие работы. "Ударник" открылся в ноябре 1931 года как первый звуковой кинотеатр, а прекратил свою работу в 2010-м. После реставрации в кинотеатре будет кинозал с трансформируемой сценой для демонстрации кинофильмов и киновыставок, а в подземной части появится несколько небольших кинозалов и вспомогательные помещения. Все работы планируют завершить до конца 2027 года.