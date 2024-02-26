В Кургане поставили спектакль на основе историй о подвигах земляков - участников СВО

Премьера постановки "Наши: во имя жизни" пройдет 29 февраля

ТАСС, 26 февраля. Жители Кургана поставили спектакль, в основу которого легли истории курганцев - участников СВО, в том числе подвиг награжденного посмертно орденом Мужества Федора Климова. Премьера постановки "Наши: во имя жизни" пройдет 29 февраля в местном Доме культуры, сообщили журналистам в администрации города.

"В Кургане состоится премьера спектакля, основанного на реальных историях воинов-зауральцев. <…> Толчком к созданию проекта "Наши: во имя жизни" стала судьба и подвиг героически погибшего при исполнении воинского долга на СВО нашего земляка, уроженца [города] Катайска Федора Климова, награжденного посмертно орденом Мужества. Федор Климов вырос в многодетной семье священника, настоятеля катайского храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". <…> Спектакль включает стихи Федора, которые он писал на передовой, и факты из биографий других воинов-зауральцев, <…> судьба каждого персонажа спектакля станет для зрителей примером героизма и поводом для размышления", - говорится в сообщении.

Всего запланировано 14 показов спектакля в Кургане и в трех муниципальных округах области. Проект, который, как отмечают власти, является уникальным для региона, реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Фондом поддержки театральной деятельности "Гулливер" в сотрудничестве с образцовым театральным коллективом "Жар-птица".