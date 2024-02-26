Стилист и художник театра кукол стали новыми компетенциями чемпионата ArtMasters

По словам директора чемпионата Борислава Володина, в юбилейном сезоне представлены две возрастные категории: 18-35 лет и 14-17 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новый юбилейный сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стартовал в России, в этом году к числу компетенций добавились стилист и художник театра кукол, сообщил директор чемпионата Борислав Володин на пресс-конференции в честь открытия сезона.

"У нас присоединились две новые компетенции. В этом году новой компетенцией будет стилист. И главным экспертом этой компетенции станет Игорь Чапурин, известный стилист нашей страны. Вторая компетенция - это художник театра кукол", - отметил он.

По словам директора, в юбилейном сезоне представлены две возрастные категории: 18-35 лет и 14-17 лет. В команду ArtMasters входит 21 эксперт. "Чемпионат традиционно пройдет по 20 основным категориям и по десяти категориям в юниорском чемпионате", - отметил Володин.

"В честь юбилея, по решению набсовета, призовой фонд увеличился с 23,7 млн рублей до 36. Теперь сумма за первое место будет составлять 750 тыс. рублей в основной категории, и 300 тыс. рублей - за первое место в юниорах", - добавил он.

ArtMasters - масштабные профессиональные соревнования для специалистов в сфере backstage (бэкстейдж) и цифрового искусства. Чемпионат проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы. Наблюдательный совет возглавляет первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.