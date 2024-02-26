В пространстве арт-платформы Cube.Moscow откроются 13 новых выставок

Выставки станут доступны гостям со 2 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 13 новых выставок современного искусства станут доступны гостям пространства арт-платформы Cube.Moscow со 2 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"2 марта 2024 в Cube.Moscow открываются 13 новых выставок современного искусства. В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow 159F Gallery представляет масштабный коллективный проект под кураторством Полины Могилиной "Я вижу с закрытыми глазами", в экспозиции - произведения художников, которых объединяет интерес к наблюдению за повседневностью и самобытная оптика восприятия реальности через гипертрофированность художественных образов. На выставке можно будет увидеть работы Дани Соболева, саша святоi, Ольги Калининой, Маргариты Варакиной, Алексея Васильева и Евгения Малышева", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, галерея "Луч" открывает выставку "Амазонки Новой академии", где представлены произведения разных лет семи художниц, среди которых Аннушка Броше, Наталья Жерновская, Ирена Куксенайте. На ней можно будет найти классические образы и связь с неоакадемизмом. А Arts Square Gallery представляет выставку произведений художника, скульптора, дизайнера, архитектора Евгения Крылова "Ловец снов". Идеи художника воплощаются в самых разнообразных направлениях: современное искусство, индустрия моды, ювелирная отрасль и общественные пространства.

Новый проект Максима Ксуты в галерее "КультПроект" посвящен теме вдохновения, для художника подобным источником послужили цветовые композиции, которые остаются на стенах и заборах, после того как работники муниципальных служб закрашивают стихийно возникающие в различных частях города граффити.