Школьники показали спектакль "Узелки блокадной памяти" о детях блокады

Показ постановки прошел в Красногвардейском центре культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Документальная книга "Узелки блокадной памяти" петербургского журналиста Владимира Желтова легла в основу одноименного спектакля, премьеру которого сыграли воспитанники студии художественного слова "Начало". Свою работу, показанную в Красногвардейском центре культуры, школьники посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"То, что сделали ребята под руководством своего наставника Елены Никитиной - очень дорогого стоит. Специально для них я сделал композицию, вычленив из книги только судьбы детей блокадного Ленинграда. И они сами выбрали своих героев, заговорив со сцены их монологами-воспоминаниями", - сказал корреспонденту ТАСС автор книги.

Героями литературно-драматической композиции на фоне документальных кадров блокадной поры предстают из своего детства оперная певица Елена Образцова, кинорежиссер "Ленфильма" Леонид Менакер, актрисы театра и кино Лариса Лужина и Кира Крейлис-Петрова, художник Дмитрий Бучкин, доктор технических наук, создатель музея-квартиры блокадной актрисы Всеволод Инчик.

Пришедшая на премьеру блокадница Ирина Зимнева поблагодарила детей за искренность, с какой они воплотили такую сложную тему и прикоснулись к героической истории города. "Я думаю, что вас ждет будущее не обязательно на сцене, но важно, что вы умеете раскрыть свою душу и по-настоящему тронуть зрителей", - сказала Ирина Алексеевна.

Книга "Узелки блокадной памяти" сложилась с годами из многих десятков газетных публикаций Владимира Желтова, продолжающего собирать свидетельства блокадной эпопеи. Как он сообщил на премьере, книга попала в целый ряд университетских библиотек США, стран Европы и Азии.