В Москве пройдет премьера документального фильма "В Арктику"

Ленту сняли при поддержке Русского географического общества и Северного флота

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера документального фильма "В Арктику", снятого при поддержке Русского географического общества (РГО) и Северного флота, пройдет во вторник в Москве. В широкий прокат лента выйдет в четверг.

"Мы рассказываем об исследователях, которые продолжают открывать для нас самый красивый край льдов, о новых находках и неожиданных открытиях. Идешь по ледяной пустыне и видишь следы костровищ вековой давности. Интересно сравнивать дневниковые записи и реальность. Я разгрызал кофейные зерна, которым 120 лет", - цитирует пресс-служба РГО режиссера Леонида Круглова - этнографа, члена РГО, совершившего более 50 путешествий в самые труднодоступные уголки планеты.

Фильм снимался в течение пяти лет в высокоширотной Арктике - самом труднодоступном регионе мира. Режиссер прошел 12 тыс. морских миль, четыре раза проследовал по Северному морскому пути, посетил все арктические архипелаги России. Съемки проводились на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Северной Земле, Новосибирских островах, на полуострове Таймыр, островах Де-Лонга, Врангеля, Ушакова, Вайгач и на побережье Чукотки. В работе над фильмом приняли участие около 1,1 тысячи человек - исследователи РГО, команды кораблей, береговых служб, офицеры Северного флота и пограничной службы, сотрудники заповедников и метеорологи, ученые из институтов Российской академии наук.

"Это не просто фильм об Арктике, но результат целого ряда научных экспедиций, в ходе которых были сделаны открытия. Например, настоящей сенсацией стал обнаруженный на дне Карского моря легендарный ледокол "Вайгач", который совершил последнее на планете большое географическое открытие - обнаружил архипелаг Северная Земля - и затонул в 1918 году. В процессе съемок было найдено множество артефактов - следы полярных экспедиций прошлых веков, которые сохранились в вечной мерзлоте", - рассказали в РГО.