В Новой Третьяковке открывается выставка "Великолепные очевидцы"

Она продлится до 25 августа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выставка "Великолепные очевидцы", на которой представлены портреты и автопортреты деятелей культуры 1910-1930-х годов, в том числе Казимира Малевича, Владимира Маяковского и Всеволода Мейерхольда, открылась в Новой Третьякове в Москве.

В состав выставки вошли около 70 произведений графики 1910-1930-х годов, портреты и автопортреты деятелей культуры того времени - художников, писателей, поэтов, режиссеров. Среди них портреты Малевича, Эля Лисицкого, Ларионова, Гончаровой, Клюна, Андрея Белого, Луначарского, Мейерхольда, Маяковского, Хлебникова, Гумилева и других. На выставке представлены как быстрые наброски, так и тщательно исполненные образы. Графические произведения дополнены скульптурными портретами.

Одних и тех же героев можно будет увидеть на картинах разных художников. Так, например, Владимира Маяковского - в шарже Кукрыниксов, силуэте Елизаветы Кругликовой и портретах Амшея Нюренберга.

Выставка продлится до 25 августа.