В Петербурге пройдет премьера танц-драмы "Шинель М" в постановке Юрия Смекалова

Постановку покажут на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Повесть Николая Гоголя положена в основу танцевальной драмы "Шинель М", премьера которой будет показана на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра. Спектакль на музыку композитора и музыканта Мариинского театра Вартана Гноро поставил Юрий Смекалов.

"Для нас важно показать Башмачкина шире рамок понятия "маленький человек". Мы интуитивно пришли к эстетике конструктивизма и подумали, почему бы не перенести действие в 1920-е годы? Родилась идея: а что если режиссером в нашем спектакле будет Мейерхольд? Ведь мы играем на сцене, названной в его честь да еще и в год его 150-летия", - рассказал журналистам хореограф, избравший для себя партию Портного.

Действие перенесено в театр, где проходят репетиции спектакля "Шинель" под руководством Всеволода М, который работает с труппой с помощью метода "биомеханика". Создателей спектакля не смутило, что Мейерхольд никогда не ставил "Шинель". "Когда мы начали фантазировать на эту тему, появилась многослойность ассоциаций: поиск в соединении драмы и танца, первая любовь Башмачкина, последняя любовь Мейерхольда, время НЭПа и наше желание дать этой истории другой финал", - сказал Смекалов.

Спектакль создан на пересечении драматического театра, современного танца и оперы в живом исполнении секстета музыкантов и сопрано Гелены Гаскаровой. Соавтором идеи танц-драмы выступил Александр Злотников. Драматические сцены поставил артист Илья Дель.

Солист Мариинского театра, лауреат "Золотой маски" Смекалов с 2008 года работает как хореограф. В амплуа создателя балетов он был удостоен 1-й премии на XI Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве (2009). Смекалов сотрудничает с тренером Алексеем Мишиным и принимает участие в создании программ для спортсменов Сборной России по фигурному катанию.