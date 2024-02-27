На стенде Петербурга на выставке "Россия" откроется театрально-концертная неделя

Планируются выступления артистов и музыкантов, лекции и мастер-классы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Театрально-концертная неделя с выступлениями известных артистов и музыкантов, лекциями и мастер-классами пройдет с 27 февраля по 3 марта на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Посетителей будут ждать встречи с дирижером Фабио Мастранджело, актером Алексеем Чадовым, группой Billy's Band, певицей Юлианной Карауловой и другими звездами, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по культуре.

"Как театр начинается с вешалки, так и Театрально-концертная неделя начинается с тематического оформления стенда. Посетители по достоинству оценят экспозицию, выполненную в виде классической афишной тумбы и украшенную роскошными сценическими костюмами. Специально для памятных фотосессий прямо из Северной столицы на скамейку в специально оформленную фотозону стенда временно "переедет" оригинальная скульптура "Петербургский ангел" (один из символов Молодежного театра на Фонтанке, постоянно размещающийся в Измайловском саду - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе. На стенде также появятся 3D-аватары в виде Кота и Царевны-Лебедя, которые "обсудят" с посетителями вопросы современного театра и фильмы о культурных проектах и театрах Петербурга, а также проведут тематические викторины.

27 февраля на торжественном открытии в 12:00 мск перед гостями выступит российско-итальянский дирижер и пианист, художественный руководитель Санкт-Петербургского музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело и солисты театра, лауреаты Молодежной премии правительства Санкт-Петербурга Анна Викулина, Елизавета Михайлова и Тигрий Бажакин. В полдень 28 февраля экспозицию посетит актер и кинорежиссер Алексей Чадов, который поговорит с посетителями о современном театре. 29 февраля в 14:00 мск о культурном Петербурге расскажет актриса театра и кино Анастасия Мельникова.

Кроме того, 1 марта в 19:00 мск на экспозиции выступит известная петербургская группа Billy's Band, а 2 марта в 16:00 мск гостей ждет лекция о рок-культуре в Петербурге от бас-гитариста, композитора, вокалиста и историка русского рока Александра Семенова. Завершит "парад звезд" эстрадная певица и телеведущая, финалистка "Фабрики звезд - 5" Юлианна Караулова: она выступит на стенде 3 марта в 15:00 мск, добавили в комитете.

Театрально-концертная неделя проводится на экспозиции в рамках тематического сезона "Культура", который начался с Литературной недели, а завершит его неделя, посвященная балету. В общей сложности на экспозиции Санкт-Петербурга запланировано 16 тематических "сезонов".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.