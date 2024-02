Умер актер Чарльз Диркоп из сериала "Звездный путь"

Ему было 87 лет

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американский актер Чарльз Диркоп, известный по ролям в сериалах "Звездный путь" (Star Trek,1966-1969) и "Скорая помощь" (ER,1994-2009), умер в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера.

По ее словам, Диркоп умер 25 февраля в больнице в Лос-Анджелесе после недавнего сердечного приступа и пневмонии.

Диркоп известен ролями в фильмах "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969), "Афера" (The Sting, 1973), "Джеймс Дин" (James Dean, 2001). Актер также играл в сериалах "Женщина-полицейский" (Police Woman, 1974-1978) и "Трудные времена на планете Земля" (Hard Time on Planet Earth, 1989).