Охлобыстин пока не видит смысла в ремейке "Интернов"

Актер считает, что такой ремейк, если он выйдет, "посмотрят только в следующем тысячелетии"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин заявил ТАСС, что пока не видит смысла в ремейке комедийного телесериала "Интерны" и в целом не разделяет любовь к такому жанру.

В последнее время в России были пересняты несколько фильмов и перезапущены проекты, которые были популярны несколько, а некоторые и 10 лет назад. В прошлом году вышли "Папины дочки. Новое", анонсированы продолжения "Не родись красивой" и "Молодежки". В эфир вернулись или скоро появятся телепрограммы "Модный приговор", "Давай поженимся", "Фабрика звезд", "Наша Russia".

"Я не очень люблю ремейки, честно говоря. Мне кажется, что все оригинальное должно быть. Хотя иногда это бывает прекрасно. "Даун Хаус" был, "Соловей-разбойник" сейчас пока не по делу, "Интерны" - там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии", - сказал собеседник агентства.

В сериале "Интерны" (2010-2016 годы) Охлобыстин сыграл роль доктора Быкова. После этого он исполнил роли в фильмах "Служебный роман. Наше время" (2011 год), "Generation П" (2011 год), "Холоп" (2019 год) и других.