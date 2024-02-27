В концерте "Обреченные на бессмертие" примут участие четыре творческих коллектива из Омска

Деньги от продажи билетов направят на поддержку военных

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Омский симфонический оркестр, Омский русский народный хор, а также артисты Омской драмы и ТЮЗа примут участие в концерте "Обреченные на бессмертие" всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются", который пройдет 27 февраля в Омске. Об этом ТАСС сообщили в Омской филармонии.

"Концерт "Обреченные на бессмертие" пройдет в рамках всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются...", организованной в поддержку бойцов на передовой. В программу вечера войдут произведения, исполненные Омский академическим симфоническим оркестром и Омский русским народным хором", - рассказали в пресс-службе.

В исполнении омского оркестра прозвучат произведения Мусоргского ("Рассвет на Москве-реке", "Катакомбы"), Чайковского (Симфония №6, совместно с премьером театра "Кремлевский балет" Даниилом Рослановым), Прокофьева ("Ледовое побоище"), Глазунова (Симфония №4), Римского-Корсакова ("Сеча при Керженце"), Бородина ("Богатырская симфония") и других композиторов. Государственный академический Омский русский народный хор представит песни "Ах ты, степь широкая", "А я вышла на дорогу".

Российские артисты театра и кино Дмитрий Певцов, Павел Трубинер, Евгений Сидихин прочтут на концерте отрывки из литературных произведений о войне. Их поддержат актеры Омского драматического театра Олег Теплоухов и Сергей Оленберг, а также актеры Омского ТЮЗа Димитрий Пономарев, Евгений Сухотерин. В отдельном блоке прозвучат стихи самих бойцов, а также отрывки из их дневников. Средства от продажи билетов направят на поддержку омских военнослужащих.

Такие концерты уже прошли в Новосибирске и Красноярске. По словам руководителя фонда "Отечественное искусство", пианистки и скрипачки Марии Андреевой, цель - проехать с такими концертами по всем городам России.