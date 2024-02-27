На торги "Литфонда" выставили цветную литографию Пикассо "Художник и модель"

Аукционы состоятся 2 и 7 марта в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 2 и 7 марта проведет торги в филиале в Екатеринбурге, на которых будут выставлены произведения Пабло Пикассо, Михаила Шемякина и других мастеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Литфонда".

"7 марта в "Литфонде", коллекционеров ждут работы таких знаковых художников, как Кирилл Зданевич, зарекомендовавший себя мастером русского художественного авангарда, яркий футурист Михаил Ларионов и признанный корифей современного искусства Михаил Шемякин - причем, на торги выставлена его работа из цикла "Трансформация Пикассо" 1991 года. Это особенно любопытно потому, что также 7 марта на торги выставлена цветная литография Пабло Пикассо "Художник и модель" (Франция, 1954 год)", - отметили в пресс-службе.

На 2 марта заявлена одна из исторических икон, "Чудесное явление Богоматери русским воинам в Августовском лесу", написанная к 12 ноября 1915 года. "На иконе имеется надпись: "Явление Богоматери русскому отряду пред поражением германцев в Августовских лесах". Ранее в "Литфонде" продажа такой иконы, но в меньшем размере, составила 460 000 рублей. Предстоящие торги в Екатеринбурге покажут, во сколько будет оценен этот шедевр", - отметили в аукционном доме.

Кроме того, 7 марта на аукционе представят икону "Богоматерь Одигитрия" первой половины XIX века. Она принадлежит старообрядческой иконописной школе, сложившейся на Урале и существовавшей в период с XVIII по XX век. Ее характерной особенностью является синтез традиций допетровской Руси, ориентация на иконографию конца XVI - начала XVII веков и влияние стилей Нового времени.

Все лоты заявлены по стартовой ставке 1 рубль.