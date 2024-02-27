Виктор Добронравов считает, что экранизация "Евгения Онегина" вызовет интерес к роману

В картине помимо актера сыграли Денис Прытков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Выход картины "Евгений Онегин" вызовет у читателей интерес к произведению, считает актер Виктор Добронравов, сыгравший в фильме главную роль.

Планируется, что экранизация романа Александра Пушкина режиссера Сарика Андреасяна выйдет в кинотеатрах 7 марта. Помимо Добронравова в картине сыграли Денис Прытков (Ленский), Лиза Моряк (Татьяна), Татьяна Сабинова (Ольга). В фильме также приняли участие Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева.

"Этот фильм разбудит желание в зрителях пойти и перечитать роман. Вот какая задача", - сказал Добронравов на встрече, организованной редакцией "ТАСС Дети" на выставке-форуме "Россия". В беседе с актером приняли участие дети-сироты из центров содействия семейному воспитанию.

"Когда мы ездим со спектаклем, нам рассказывают люди, которые живут в Лондоне и Париже: после наших гастролей в книжных пропадает "Евгений Онегин", потому что у французов и англичан после просмотра спектакля просыпается интерес. Они идут в магазин и покупают книжку. И это главная наша задача", - отметил артист.

Добронравов уже несколько лет воплощает главного героя романа Пушкина на сцене Театра им. Вахтангова в театральной постановке Римаса Туминаса, с ней они объехали весь мир.

Создатели кинофильма решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях - непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин.