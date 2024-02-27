В "Художественном" в Москве пройдет премьера фильма "Фрау" с Лизой Янковской

С 7 по 10 марта фильм можно будет увидеть в рамках эксклюзивного проката

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьера фильма "Фрау" пройдет в "Художественном" в Москве 6 марта. В основе сюжета картины - роман молодого человека, воображающего себя рыцарем, и балерины, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"6 марта в 20:00 в большом зале "Художественного" состоится премьера романтической комедии с Вадиком Королевым и Лизой Янковской в главных ролях. С 7 по 10 марта фильм в Москве можно будет увидеть исключительно на экранах "Художественного" в рамках эксклюзивного проката <...>. Фильм представят режиссер Люба Мульменко, исполнительница главной роли Лиза Янковская, программный директор кинотеатра Стас Тыркин и другие члены съемочной группы", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что это второй режиссерский проект Мульменко - сценаристки картин "Купе номер 6" и "Разжимая кулаки", впервые он был представлен на Фестивале актуального российского кино "Маяк" в 2023 году и получил награды за "Лучший сценарий" и "Лучшую женскую роль". По сюжету сюжета Иван (Королев) работает в магазине "Охотник и рыболов", живет в "бабушкиной" квартире, слушает советские пластинки и воображает себя героем средневекового эпоса. Кристина (Янковская) - балерина местного театра, выросла в классической женской семье и состоит в бесперспективных отношениях с женатым хирургом. Единственное, что объединяет их - желание создать свою семью.

"Как известно, женщины часто мечтают о появлении в их жизни рыцаря на белом коне. Что происходит, когда такие мечты сбываются, демонстрирует остроумная, чувствительная и порой душераздирающая "Фрау" Любы Мульменко - парабола об изменчивости человеческих желаний и бремени стереотипов, накладываемых на человека обществом" - цитирует пресс-служба Тыркина.